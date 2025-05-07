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YUTA The 1st Single¡ÚTWISTED PARADISE¡Û- NCT_OFFICIAL_JP (@NCT_OFFICIAL_JP) May 7, 2025
➫ 2025.5.14 Release
Lyrics & Self Liner Notes
???? https://t.co/TjtXG9Wx0B
???? 2025.05.14 6PM (JST/KST)
Directed by Mika Ninagawa
#YUTA #유타 #¥æ¥¦¥¿#TWISTEDPARADISE #YUTA_TWISTEDPARADISE#NCT #NCT127 pic.twitter.com/IplRQKp5xK
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