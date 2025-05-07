¿·´´Àþ¤Ë¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¹±Îã¤ÎÎ×»þÆÃµÞ¡ÖÃ«Àî³Ù¤â¤°¤é¡×¤¬±¿¹Ô³«»Ï

¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö½Õ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¡Á6·î¤ËÆÃµÞ¡ÖÃ«Àî³Ù¤â¤°¤é¡×¤òÂçµÜ¡Á±Û¸åÅòÂô´Ö¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£


E257·Ï¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë

¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥â¥°¥é±Ø¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾å±ÛÀþ¤ÎÅÚ¹ç±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¹±Îã¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¡£Æ±±Ø¤Ç¤ÏÄä¼Ö»þ´Ö¤¬30Ê¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚ¹ç±Ø¤ËÄä¼Ö¤¹¤ëÉáÄÌÎó¼Ö¤ÎËÜ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃ«Àî³Ù¤â¤°¤é¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ää¼Ö»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ±Ø¤Î¸«³Ø¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡ÅÚ¹ç±Ø¤Î²¼¤ê¡ÊÄ¹²¬ÊýÌÌ¡Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢·²ÇÏ¡¦¿·³ã¸©¶­¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤ò´Ó¤¯¿·À¶¿å¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1Ëü3500m¡Ë¤ÎÅÓÃæ¤ËÂ¸ºß¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏÃæ¤Î¥Û¡¼¥à¤«¤éÃÏ¾å¤Þ¤Ç462ÃÊ¤â¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢±Ø¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ë¤ª¤è¤½10Ê¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡±¿Å¾Æü¤Ï5·î24Æü¡¢5·î31Æü¡¢6·î7Æü¡¢6·î14Æü¡¢6·î21Æü¤Ç¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅÚÍËÆü¡Ë¡£»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¤ÏE257·Ï5Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Á´¼Ö»ØÄêÀÊ¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ää¼Ö±Ø¤ÏÂçµÜ¡¢·§Ã«¡¢¹âºê¡¢ÅòÛØÁ¾¡¢ÅÚ¹ç¡¢±Û¸åÅòÂô¤Ç¤¹¡£