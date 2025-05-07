¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³´§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬à¥Æ¥Ã¥Ú¥óá¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿ÍÀï¡Ê£±£·Æü³«Ëë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë¤ËÄ©¤àÂåÉ½Áª¼ê¤¬£·Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤Î£¶°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÄ¥ËÜ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ï´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢´¶¤¸¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç½É´ü´ÖÃæ¤â¤¹¤´¤¤¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï½éÀï¤Ç¥Þ¥ë¥¬¥ê¥¿¡¦¥Ú¥½¥Ä¥«¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð£³²óÀï¤ÇºòÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¶â¶×±Ñ¡Ê¥¥à¡¦¥¯¥à¥è¥ó¡Ë¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£Àä¹¥¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤¬¡Ö¡Ê¶â¶×±Ñ¤È¤Ï¡ËÁ°²ó¤È¤¤¤¦¤«½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢½éÀï¤Î¥Ú¥½¥Ä¥«Áª¼ê¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï£±²óÀï¡¢£²²óÀï¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È°ìÀïÉ¬¾¡¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÌÚ¸¶ÈþÍª¤ÈÁÈ¤à½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÈÁÈ¤àº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³¼ïÌÜ¤È¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡£¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ£±»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐ½÷²¦¡¦Ãæ¹ñ¤âÄ¥ËÜ¤òÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â¤¤ÊÉ¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£