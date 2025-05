前田敦子

前田敦子がこのほど、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」の初野外フェス『Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE』の取材会に臨んだ。

前田敦子はこの日、子供がセレクトしたという爽やかなノースリワンピース姿で登場。「展示会でも購入した新作のワンピースです。今朝、準備する時に子供が一緒に選んでくれました。これ一択ということで。普段から子供はすごく意見やアドバイスをくれて、写真とかも選んでくれます」

10周年を迎えた「Ameri」にちなんで、10年以上続けていることは?と聞かれ最初に答えたのは「仕事」。「今年ちょうど20年になるのですが、プラス10年、20年とやっていきたいなって今新たな気持ちでいるというタイミングなんです」

一方、10年後も続けたいと思うのは「ピラティス」。始めて2年目だが「やっていて良かったて思えるスポーツが唯一ピラティス。今はピラティスの機械を使って側転する練習をしていまして、体の変化も感じられますし、ピラティスはお勧めです。半年間続けるとかなり変わるので、周りの方にも勧めるようにしています」

この日のフェスはGW真っ只中で行われた。自身のGWは「子供には申し訳ないのですが、ドラマの撮影でちょっと忙しいタイミングなので、終わったら遅めのGWをしたいなと。その時は都内のプールがあるところに行って一泊して、子供とプールで1日遊ぶというのをやりたいなと思っています」と語った。