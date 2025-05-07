²Ð¾­¥í¥·¥¨¥ë¡Êº¸¡Ë¤È¾åºä¤¹¤ß¤ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê²Ð¾­¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkasyou3roshieru¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¤Ê¤ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÎîÌ´¤Ë

¡¡¥×¥í¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼²Ð¾­¥í¥·¥¨¥ë(¤«¤·¤ç¤¦¡¦¤í¤·¤¨¤ë)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡²Ð¾­¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÇÎîÌ´¤ËÊ±¤¹¤ë¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¡Ä¥Ã!!!!!!!¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö#ÎãÂçº×¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤Î¾åºä¤¹¤ß¤ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¤½¤ÎÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂèÆó½½Æó²óÇîÎï¿À¼ÒÎãÂçº×! À±È¢Works¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Æ¡¢º²ò°ÍÅÌ´¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!! ÎãÂçº×ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¼!¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ð¾­¼«¿È¤¬¡Öº²ò°ÍÅÌ´¡×¡Ê¤³¤ó¤Ñ¤¯¤è¤¦¤à¡Ë¡¢¾åºä¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖÇîÎïÎîÌ´¡×¡Ê¤Ï¤¯¤ì¤¤¤ì¤¤¤à¡Ë»Ñ¤È¤Ê¤ê¡ÖÅìÊýProject¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

²Ä°¦¤¯¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í

²Ð¾­¥í¥·¥¨¥ë¡Êº¸¡Ë¤È¾åºä¤¹¤ß¤ì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê²Ð¾­¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkasyou3roshieru¤è¤ê¡Ë
º²ò°ÍÅÌ´»Ñ¤Î²Ð¾­¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkasyou3roshieru¤è¤ê¡Ë

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ªÈþ½÷Æó¿Í¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¡ª²Ä°¦¤¯¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤ï¤ï¤¡¤Ã¡¡¥í¥·¥¨¥ë¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡£¾åºä¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

 


 