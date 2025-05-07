àÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá23ºÐ¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥ÄÂç¸ø³«¤ËÁûÁ³¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×
°µ´¬¤Î¶»¸µ¡¢ÈþµÓ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë
¡¡àÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸µHKT48¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¤¤¥Ü¥Ç¥£¡½¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò´¿´î¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¹õ¤¤¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£°µ´¬¤Î¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¢ÈþµÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈþ¾¯½÷¤«¤éÈþ½÷¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆâÁ¤·¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤¹¤®¤ëÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤²Ä°¦¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¤¡×¡Ö²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷ËüÃ¼¤À¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¾¯½÷¤«¤éÈþ½÷¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ÆâÁ¤·¤¤µ±¤¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£