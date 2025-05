ロックバンド・SPYAIRが、恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』を9月27日、28日の2日間にわたり、山梨・河口湖ステラシアターで開催する。2015年にスタートした同公演が2DAYSで行われるのは今回が初となる。『JUST LIKE THIS』は、富士の麓・河口湖で毎年開催されてきた、SPYAIRにとって“夏の風物詩”ともいえるライブシリーズ。開催10年目を迎える今回は、1日目に「これまでのJUST LIKE THIS」、2日目に「歴代アニメソング」をテーマに据え、異なるセットリストで構成されるスペシャルな2日間となる。

チケットは、SPYAIRオフィシャルモバイルファンクラブにて最速抽選先行予約を受付中。毎年好評のグッズ付きチケットは、DAY1、DAY2それぞれにオリジナルデザインで展開される予定だ。また、SPYAIRは最新シングル「Buddy」を携えた全国ツアー『SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -』をスタート。神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに、国内6都市に加え、台湾・韓国を含む全10公演を開催する。■『JUST LIKE THIS 2025』概要・日程:9月27日(土)/9月28日(日) 午後4時開場/午後5時開演(午後7時30分終演予定)・会場:山梨・河口湖ステラシアター