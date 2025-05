平井 大が、配信シングル「Summer of Love」を5月14日にリリースすることが決定した。5月10日より全国3箇所で開催される平井 大主催のビーチフェス<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025>の開催に合わせて、ビーチで聴きたくなるような新曲4曲を配信シングルとして連続リリース中の平井 大。その第3弾となる「Summer of Love」は、終わりも始まりもない“今”を駆け抜ける、この夏の“最高到達地点”に誘う究極のサマーアンセムとなっている。リリースに先駆けてこの楽曲の一部が、本日よりTikTokで先行配信がスタートしている。

リリース情報



▼「Summer of Love」TikTokリンク

▼「Summer of Love」TikTokリンク

https://vt.tiktok.com/ZShhfokBU/

<HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025>は、ついに今週末5月10日に大阪・ 泉南ロングパークで行われる“THE SOLO TRIP”からスタート。すでに各会場チケットはソールドアウトしているが、会場には入場無料で楽しめるフリーエリアも用意されているとのことだ。