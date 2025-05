北海道食材を使用したケーキや焼菓子、パンのお店！北海道ホテル＆リゾート「HOKKAIDO SWEETS STUDIO」

北海道ホテル&リゾートは、札幌市豊平区美園に北海道食材を使用したケーキや焼菓子、パンのお店「HOKKAIDO SWEETS STUDIO(北海道スイーツスタジオ)」を2025年5月3日(土)にオープンします。

北海道ホテル&リゾート「HOKKAIDO SWEETS STUDIO」

開店日 : 5月3日(土)

所在地 : 〒062-0005

札幌市豊平区美園5条1丁目1-1 パークアヴェニュー広和1F

TEL : 011-887-0353

アクセス : 地下鉄東豊線豊平公園駅3番出口 徒歩4分

営業スケジュール: ・5月3日(土)〜5月11日(日) 物販のみの営業

・5月7日(水)、8日(木) 休業

・5月12日(月)〜 ランチ提供スタート

営業時間 : 10:00〜16:00

・ランチタイム 11:00〜14:00

・食事ラストオーダー 15:00

・ドリンクラストオーダー 15:30

定休日 : 不定休

席数 : 12席

駐車場 : 4台

HOKKAIDO SWEETS STUDIOとは?

北海道の素材と想像力が出会う場所――。

北海道産の小麦、バター、ミルク、そして季節ごとに旬を迎える果物たち。

この地が誇る恵みを、そのまま届けるのではなく、そこにひと工夫。

ひとさじの遊び心を加えて、新しいおいしさを生み出していきます。

たとえば、焼き菓子の中にふんわりとチーズを忍ばせたり、素朴なじゃがいもを華やかなケーキに変身させたり。

ここ「STUDIO」では、毎日なにかが“実験”されています。

STUDIOは工房であると同時に、実験室であり、キッチンであり、カフェでもあります。

おやつを買いに、パンをテイクアウトで、ランチを楽しみに、コーヒーとケーキで午後をゆったりと過ごしに――。

北海道の“素材”と“想像力”が掛け合わさった、ここでしか味わえない新感覚のスイーツ体験を、ぜひ楽しめます。

【ケーキ】

*きたあかりモンブラン 530円(税込)

【HSS】きたあかりモンブラン

きたあかりのクリームにジャガイモのコンフィ、ジャガイモチップスとじゃがいも尽くしの一品です。

*とうもろこしのムース 510円(税込)

【HSS】とうもろこしのムース

北海道産とうもろこしをくちどけの良いムースに仕立てられています。

とうもろこしの優しい甘さと旨味を感じるスイーツです。

*その他、ガトーショコラやパイシュー、フルーツゼリー、プリンなどSTUDIO手づくりのケーキを販売中です。

【HSS】手作りケーキなど

【焼菓子】

カヌレ・ブラウニー・紅茶パウンド・エダムチーズパウンド・パルミエなど。

すべての焼菓子に北海道産のバター、牛乳、小麦(十勝産)、卵(栗山町産)を使用しています。

【HSS】北海道産のバター、牛乳、小麦、卵を使用した焼菓子

【ランチ】

ランチは5月12日から提供スタート。

ランチタイムは11:00〜14:00となります。

店内で焼き上げたクロワッサンをご馳走サンドイッチに。

クロワッサンサンドをメインにスープやサラダがセットになったランチセットが登場予定です。

【HSS】クロワッサンサンドをメインにしたランチ

【カフェタイム】

カフェでは特製のケーキやコーヒー、紅茶などを提供します。

豊平公園のお散歩ついでにカフェタイムを楽しめます。

カフェも5月12日から利用できます。

【HSS】豊平公園のお散歩ついでにカフェタイムを

