【「ヴァンパイドル滾(タギル)」第1話】 5月7日公開

小学館は、「吼えろペン」や「アオイホノオ」で知られる島本和彦氏の新連載「ヴァンパイドル滾(タギル)」の第1話を、サンデーうぇぶりで無料公開した。

本作は、島本和彦氏が33年ぶりに「週刊少年サンデー」に帰還を果たした新連載。ライバルの藤田和日郎氏とのダブル新連載として注目されている。

男性アイドルグループ「バンフレイム」のメンバー滾は、めっちゃいい表情でガマンできる光属性の男。だが何らかの陰謀に巻き込まれてバンパイアにされてしまう。男性アイドルものという氏のマンガとしては今までにない設定だが、いつものノリは健在。第1話には島本氏がデザインしたアニメイトのイメージキャラクター、アニメ店長もゲスト出演している。

【「ヴァンパイドル滾」あらすじ】

芸能界を蝕む吸血鬼(ヴァンパイア)の闇。 その暗がりを裂くは「本物」の光ーー 東京・池袋の地下に広がるアニメイトシアター。 ここでは主人公・血潮滾の所属するアイドルグループ『バンフレイム』初のワンマンライブが行われていた。 普段通りに軽快なトークを飛ばす滾だったが、ライブ中盤にある異変が――⁉

