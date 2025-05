キャバリアーズをイースト首位へ導いたケニー・アトキンソンHCが最優秀コーチ賞に選出

5月6日(現地時間5日)。NBAは、2024-25レギュラーシーズンの最優秀コーチ賞に、クリーブランド・キャバリアーズのケニー・アトキンソンHC(ヘッドコーチ)が選ばれたことを発表した。

就任1年目となった今シーズン。キャバリアーズはNBA歴代2位タイの開幕15連勝の好発進を見せると、その後も昨年12月から今年1月にかけて12連勝、2月から3月にかけて16連勝をマーク。

アトキンソンが指揮を執るキャバリアーズはイースタン・カンファレンス首位、フランチャイズ史上2位となる64勝18敗(勝率78.0パーセント)を記録。平均121.9得点、オフェンシブ・レーティング121.0でいずれもリーグベストをたたき出した。

キャバリアーズの指揮官が最優秀コーチ賞に選ばれたのは、1975-76シーズンのビル・フィンチHC、2008-09シーズンのマイク・ブラウンHCに次いでアトキンソンHCが3人目となった。

100名のグローバルメディアパネルによる、今シーズンの最優秀コーチ賞の投票結果は下記のとおり。1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントがそれぞれ加算され、アトキンソンHCが1位票59の計401ポイントを獲得している。



※以降所属チーム名は略称、カッコ内の数字は1位票獲得数

◆■2024-25シーズン 最優秀コーチ賞 投票結果

1位.ケニー・アトキンソン(キャバリアーズ):計401ポイント(59)



2位.JB・ビッカースタッフ(ピストンズ):計305ポイント(31)



3位.イーメイ・ユドカ(ロケッツ):計113ポイント(7)



4位.マーク・デイグノート(サンダー):計41ポイント(2)



5位.タロン・ルー(クリッパーズ):計35ポイント(1)



6位.JJ・レディック(レイカーズ):5ポイント

YOUR 2024-25 NBA COACH OF THE YEAR, KENNY ATKINSON. #LetEmKnow

FULL DETAILS: https://t.co/b7igQ6rWc0 pic.twitter.com/Xlzvujdfbc

- Cleveland Cavaliers (@cavs) May 5, 2025