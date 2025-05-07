Snow Man『WiNK UP』休刊号表紙に登場！STARTOタレント99名による直筆メッセージも掲載

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■「制服シリーズ」「SPECIAL伝言板」など『WiNK UP』らしい企画内容も掲載

Snow Manが、5月7日発売の6月号をもって37年の歴史に幕を下ろすアイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）の表紙に登場する。

今号は、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99名が『WiNK UP』へ直筆メッセージを寄せるなど、最終号らしい豪華なラインナップ。さらには37年の感謝を込めて、「制服シリーズ」「SPECIAL伝言板」など『WiNK UP』らしい企画内容を掲載する。

■直筆メッセージ登場ラインナップ

◇グループ

TOKIO、20th Century、NEWS、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group、ふぉ～ゆ～

◇個人

木村拓哉、堂本光一、相葉雅紀、櫻井翔、上田竜也、中丸雄一、内博貴、岡本圭人、中島健人、河合郁人、林翔太、室龍太、高田翔、今江大地、内海光司、佐藤アツヒロ

書籍情報

2025.05.07 ON SALE

『WiNK UP』2025年6月号

『WiNK UP』ページ

https://www.wani.co.jp/event.php?id=8566

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43