ÂçÁêËÐ¡¡»°ÌòÉüµ¢¤Î¹â°Â¤¬£¶ÈÖ¡ÖÂç´ØÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡×·Î¸ÅÁí¸«·çÀÊ¤â¿´ÇÛÌµÍÑ
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¡¦²Æ¾ì½ê¡×¡Ê£±£±Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¾®·ë¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤¬£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÁêËÐ¶µ½¬½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»þÄÅÉ÷°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ë¡¢°ìÌç³°¤«¤é»²²Ã¡£Ì¸Åç¡¢¼ãÎ´·Ê¡¢¼ã¸µ½Õ¤é¤òÁê¼ê¤Ë£¶ÈÖ¤Ç£³¾¡£³ÇÔ¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²Æü¤Î·Î¸ÅÁí¸«¤ÏÉÔ»²²Ã¡£¹ø¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡ÖÄ´»Ò¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¡££²Æü¤Ï¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æó½ê¥Î´Ø°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å°ÊÍè¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Ï£±£²¾¡£³ÇÔ¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ËÇÔ¤ìÍ¥¾¡¼¡ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ£¹ÅÙÌÜ¤ÎÀé½©³Ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ³ä¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï°¤±ê¤ò²¼¤·¤¿º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡££³£µºÐ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤Î½é»òÇÕ¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±·î°ÊÍè£¸¾ì½ê¤Ö¤ê¤Î»°ÌòÉüµ¢¤Ç²Æ¾ì½ê¤ËÎ×¤à¹â°Â¡£¡Ö»°Ìò¤Ç£²·å¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ØÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¾ì½ê¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£