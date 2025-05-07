ÇµÌÚºä46 Åû°æ¤¢¤ä¤á 1st ¼Ì¿¿½¸¡Ø´¶¾ð¤Î·ä´Ö¡Ù¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Åû°æ¤¢¤ä¤á 1st¼Ì¿¿½¸¡Ø´¶¾ð¤Î·ä´Ö¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÃæ³¤¤ÇÉâ¤­ÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ±Ë¤°»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Àè¹Ô²ò¶Ø¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÃå¥«¥Ã¥È¤äÅ·»È¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡ÇµÌÚºä46¡¦Åû°æ¤¢¤ä¤á 1st¼Ì¿¿½¸¡Ø´¶¾ð¤Î·ä´Ö¡Ù²ò¶Ø¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥è¥Ã¥È¤«¤é¹ß¤ê¤ÆÃÏÃæ³¤¤òÉâ¤­ÎØ¤Ç±Ë¤°¤¢¤ä¤á¤ó¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿°ìËç¡£

¡¡Åû°æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï³¤¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤¤ä¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯¤­¤ì¤¤¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÇµÌÚºä46 Åû°æ¤¢¤ä¤á 1st¼Ì¿¿½¸¡Ø´¶¾ð¤Î·ä´Ö¡Ù¤Ï¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê6·î3ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á2600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£