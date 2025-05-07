「サブスクぷらすポイント」にGoogle Oneを追加 AIプレミアムも対象、還元率は最大20％に
KDDIと沖縄セルラーは、au／UQ mobileからの対象サービス利用でPontaポイントがたまる「サブスクぷらすポイント」に、Google Oneを夏以降に追加する。また、6月3日からNetflixやApple Musicなどの対象サービスの還元率を最大20％に増やす。
夏以降に追加予定のGoogle Oneは、ベーシック／スタンダード／プレミアムプランに加え、国内通信事業者としては初めて、AI プレミアムプランを取り扱う。AI プレミアムプランは、Gemini Advancedに加えて、2TBのクラウドストレージ、NotebookLM Plus、Gemini in Gmail、Gemini in Googleドキュメントなどを活用できるプラン。
取り扱い記念として、au／UQ mobile特別価格の月額1760円での提供に加え、最大20％のポイント還元により実質月額1440円でAI プレミアムプラン（通常月額2900円）を利用できる。
さらに、6月3日からNetflix／Apple Music／YouTube Premium／TELASAの還元率を最大15％から最大20％に強化する。サブスクぷらすポイント還元率 サービス 最大ポイント還元率 20％ポイント還元例 Netflix
（広告つきスタンダード／スタンダード／プレミアム） 15％→20％ 広告つきスタンダード（890円）
162ポイント（実質728円） Apple Music 10％→20％ Apple Music（1080円）
197ポイント（実質883円） YouTube Premium 10％→20％ YouTube Premium（1280円）
233ポイント（実質1047円） TELASA 15％→20％ TELASA（990円）
180ポイント（実質810円） Google One
（ベーシック／スタンダード／プレミアム／AI プレミアム） 20％ AI プレミアム（1760円〈特別価格〉）
320ポイント（実質1440円）