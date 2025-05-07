¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬£Ç¥¿¥¦¥óÆþ¤ê¡¡£²·³Àï»Ïµå¼°¤Ø¸þ¤±¤Æ½éË¬Ìä
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬£·Æü¡¢Æ±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¸á¸å£±»þ³«»Ï¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯£³·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤ò½éË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï¤Î¤Á¤ç¤¦¤É£±»þ´ÖÁ°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ËÀèÆ³¤µ¤ì¤ë·Á¤Çµå¾ìÆâ¤Ø¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¾¾°æ¤µ¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£»Ïµå¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±Æü¸á¸å£¶»þ¤«¤é¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±£·»þ¤«¤é¤ÎÃÏ¾åÇÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£