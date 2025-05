河北麻友子

河北麻友子がこのほど、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」の初野外フェス『Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE』の取材会に臨んだ。

野外フェスに合わせて、ウエスタンムードに着こなした。「Ameriのアイテムをフェスっぽくアレンジして着てみました。フェスにはウエスタン風がすごく合うなと思って、今日はそんな感じにコーディネートしてみました」

「幸せに過ごすためのマイルール」はあるか?と聞かれ、「本当にファッションが好きなので、普段自分の好きな服を着て、自分の機嫌を自分で取っています。子供がいるんですけど、汚れてもいいや、動きにくくてもいいやと思いながら、とにかくかわいくて自分のテンションが上がる服を着るようにしています」

またこれからやりたいこととして「それこそフェスに家族で一緒に行きたいなと思います!」と笑顔で語った。