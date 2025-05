The fin.にとって4ヶ月ぶりとなるニューシングル「Nebula」がリリースされた。「Nebula」は「ためらいの淵を漂いながらも、その先にある光をしっかり見据えて進んでいく。そんな心境を映し出している一曲」と語られているように、新たな一歩を踏み出すかのような、希望に満ち溢れたポップソングに仕上げられた楽曲だ。1960〜1970年代のアメリカのモータウン・ソウルやレトロポップなどが織り交ぜられたサウンドに、Yuto Uchinoの耽美でとろけるような美声が溶け合う極上の1曲に仕上がっている。芳醇なサックスソロに加え爽やかなフルートの響きもいいアクセントだ。

Live in UK 2025/North America Tour 2025

<Live in UK 2025>2025年5月15日 UK・ブライトン THE GREAT ESCAPE at Komedia Studio Bar2025年5月16日 UK・ブライトンTHE GREAT ESCAPE2025年5月18日 UK・ロンドン at Oslo (SOLD OUT)2025年5月19日 UK・ロンドン at Oslo 2nd Show (SOLD OUT)<North America Tour 2025>2025年7月15日 アメリカ・ロサンゼルス at El Cid2025年7月16日 アメリカ・バークリー at Cornerstone2025年7月18日 アメリカ・シアトル at Madame Lou's2025年7月19日 カナダ・バンクーバー at Fox Cabaret2025年7月21日 アメリカ・シカゴ at Beat Kitchen2025年7月22日 カナダ・トロント at Horseshoe2025年7月24日 アメリカ・ニューヨーク at LPR2025年7月26日 アメリカ・ワシントン at Union Stage