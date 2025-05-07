雑誌「WiNK UP」37年の歴史に幕 休刊号には木村拓哉ら99人から直筆メッセージ
【モデルプレス＝2025/05/07】アイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）が、5月7日発売の6月号をもって37年の歴史に幕を下ろす。
【写真】昨年休刊発表した人気アイドル雑誌
W表紙にはSnow Manが登場するほか、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99人が同誌へ直筆メッセージを寄せるなど、最終号らしい豪華なラインナップ。37年の感謝を込めて、『制服シリーズ』『SPECIAL伝言板』など同誌らしい企画内容が掲載される。（modelpress編集部）
グループ：TOKIO・20th Century・NEWS・SUPER EIGHT・Hey! Say! JUMP・Kis-My-Ft2・timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）・A.B.C-Z・WEST.・King & Prince・SixTONES・Snow Man・なにわ男子・Travis Japan・Aぇ! group・ふぉ〜ゆ〜
個人：木村拓哉・堂本光一・相葉雅紀・櫻井翔・上田竜也・中丸雄一・内博貴・岡本圭人・中島健人・河合郁人・林翔太・室龍太・高田翔・今江大地・内海光司・佐藤アツヒロ
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年休刊発表した人気アイドル雑誌
◆「WiNK UP」休刊号、W表紙はSnow Man
W表紙にはSnow Manが登場するほか、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99人が同誌へ直筆メッセージを寄せるなど、最終号らしい豪華なラインナップ。37年の感謝を込めて、『制服シリーズ』『SPECIAL伝言板』など同誌らしい企画内容が掲載される。（modelpress編集部）
◆直筆メッセージ登場ラインナップ
グループ：TOKIO・20th Century・NEWS・SUPER EIGHT・Hey! Say! JUMP・Kis-My-Ft2・timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）・A.B.C-Z・WEST.・King & Prince・SixTONES・Snow Man・なにわ男子・Travis Japan・Aぇ! group・ふぉ〜ゆ〜
個人：木村拓哉・堂本光一・相葉雅紀・櫻井翔・上田竜也・中丸雄一・内博貴・岡本圭人・中島健人・河合郁人・林翔太・室龍太・高田翔・今江大地・内海光司・佐藤アツヒロ
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