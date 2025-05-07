¡Ú³¸Á³¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¤¢¤ëÄøÅÙ³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹´Á»ú

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¡Ö³¸Á³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡Ö³¸Á³¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³Î¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É¬Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö³¸Á³¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤¤¤¼¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

³¸Á³¤Ï¡¢¤¢¤ë»öÊÁ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ³Î¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡£

Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤ë³¸Á³À­¤¬¹â¤¤¡×¤ä¡Ö³¸Á³¤Î·ë²Ì¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

»÷¤¿°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö²ÄÇ½À­¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½À­¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë»È¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³¸Á³À­¤Ï¸«¹þ¤ß¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô