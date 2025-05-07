¥µ¥ó¥¥ç¡¼¥ß¡¼¥È ÃÜÆù¥¨¥¥¹»ö¶È³«»Ï¤Ø
°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¤Î¥µ¥ó¥¥ç¡¼¥ß¡¼¥È¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×Åù¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ëÃÜÆù¥¨¥¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÃÜÆù¥¨¥¥¹¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÇÃÜÆù¥¨¥¥¹»ö¶È¤òÃ´¤¦¶å½£¥¨¥¥¹¤ÎÅ±Âà¤ËÈ¼¤¤·ú²°¡¦À½Â¤ÀßÈ÷¤ò¾ù¼õ¤·¡¢¿·µ¬¤Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥¨¥¥¹À½Â¤¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤Ï27Ç¯ÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£4·î21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÃÜÆù¥¨¥¥¹¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¿©¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡Öº£¸å¤â·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ê°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×HD¡Ë¤È¤·¡¢¥µ¥ó¥¥ç¡¼¥ß¡¼¥È¤Î¹©¾ì¤«¤é¶¡µë¤¹¤ëÆÚ¹ü¤Ê¤É¤Î¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸¶ÎÁÄ´Ã£¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¤¡¢°ÂÄê¶¡µë¤ò¿Þ¤ë·×²è¤À¡£
¥µ¥ó¥¥ç¡¼¥ß¡¼¥È¤Ï¡¢Æî¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Î3µòÅÀ¤ÇµíÆù¡¦ÆÚÆù¤Î½èÍý¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¿©Æù²Ã¹©ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢21Ç¯¤«¤é¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¶å½£¥¨¥¥¹¤Ë¸¶ÎÁ¤ÎÆÚ¹üÅù¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶å½£¥¨¥¥¹¤Ï¡¢°ËÆ£¥Ï¥à¤È»°É©¾¦»ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤¬½Ð»ñ¤·¡¢19Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡£