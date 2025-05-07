¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀÄ¾Á°¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÅö»þÈÝÄê¡¡Àîºê20ºÐ½÷À°äÂÎ°ä´þ»ö·ï
Àîºê»Ô¤Ç20ºÐ¤Î½÷À¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬Åö½é¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Çò°æ½¨À¬ÍÆµ¿¼Ô¡Ê27¡Ë¤ÏÀîºê»Ô¤Î¼«Âð¤Î¾²²¼¤Ë²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ºê¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯12·î9Æü¤«¤é·Ù»¡¤Ë9²óÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Æü¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï²¬ºê¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÇ¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢12·î12Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö18Æü°Ê¹ß¤Ï¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Ï¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿20Æü¡¢ÃÎ¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÇò°æ¤Þ¤¿¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤¬²¬ºê¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯3·î¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£