¡ÖÉ´Æü¤»¤¡×¸©Æâ¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤«¡¡¤³¤È¤·¤ÎÎß·×¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡¡¡
Á´¹ñÅª¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ´Æü¤»¤¡×¡£¸©Æâ¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÎß·×¤ÇÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï132¿Í¤ÇÅìµþ¡¢Ê¡²¬¤Î142¿Í¤Ë¼¡¤°Â¿¤µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·1·î¤«¤é¤ÎÎß·×¤Ç¤Ï7Æü¸½ºß¤Ç876¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¸©Æâ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï127¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó7ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î´µ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï10ºÐÂåÁ°È¾¤ÇÆÃ¤Ë13ºÐ¤¬Â¿¤¯¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î´¶À÷¤ä²ÈÄíÆâ´¶À÷¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¸©¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ´Æü¤»¤¡×¤ÏÈô¤Þ¤Ä´¶À÷¤Ç¤Ò¤í¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¸©¤Ï¼êÀö¤¤¡¢¤¦¤¬¤¤¡¢¤»¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É´ðËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£