ÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Ë¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î5³äÄ¶¤¬²óÅú¡¡¡Ö¤´¤ßÈ¢¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ¤äÃÏ°è¤Îº®»¨¡×»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡¡´Ñ¸÷Ä£
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤â´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºßÃæ¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹ñ¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈË¬Æü³°¹ñ¿Í¡É¤ÏÌó1054Ëü¿Í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂ®¤¯1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤¬¡Ö¤´¤ßÈ¢¤Î¾¯¤Ê¤µ¡Ê21.9¡ó¡Ë¡×¤Ç¡¢¼¡¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¡Ö»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê15.2¡ó¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ¤äÃÏ°è¤Îº®»¨¡Ê13.1¡ó¡Ë¡×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¤Ê¤ó¤È51.1¡ó¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤éÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬Æü³°µÒ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤Ë6000Ëü¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Î¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Àº¿À¡×¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£