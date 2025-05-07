Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

JRÉÙ»Î±Ø¡¦ËÌ¸ý¤Ç¤ÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥ë·²¤Ç¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤µ¤è¤Ê¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½ºß¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Ï¡¢JRÉÙ»Î±ØÁ°¤Î³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¡¢ºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2029Ç¯¤Ë°û¿©Å¹¤äÀìÌç³Ø¹»¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤¬´°À®¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢±ØÁ°ËÌ¸ý¹­¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤òÄ¯Ë¾¤Ç¤­¤ë¥Æ¥é¥¹¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ºÆ³«È¯¤Ç²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥ë·²¤ÎºÇ¸å¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤È¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤ÎGWÃæ¡¢½»Ì±¤¬´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤ä¡¢²òÂÎÍ½Äê¤Î·úÊª¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò½ñ¤­¹þ¤àÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¤òÀË¤·¤à¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê³«È¯¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
JRÉÙ»Î±ØÁ°¤Î¥Ó¥ë¤Î²òÂÎºî¶È¤Ï¡¢6·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£