DeNA¡¢¡ÖHARD OFF ECO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡ª
¡¡DeNA¤Ï7Æü¡¢¡ÖHARD OFF ECO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£Ç¯¤â¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î½ÐÅ¹¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡BAYSTORE³ÆÅ¹¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¿·³ãºß½»¤ÎÆæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿·³ã¤Î¸©Ä»¡Ö¥È¥¡×¡¢¸©²Ö¡Ö¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Áª¼êÌ¾¥¿¥ª¥ë¡¢¿·³ã¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤äÉ÷Êª»í¤ò³Ú¤·¤àDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¢DB.¥¥é¥é¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿·³ã¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ÑÀïµÇ°¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢§ HARD OFF ECO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ãÅ¹ÊÞ ³µÍ×
¡Ú¾ì½ê¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡Û
¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀµÌÌ¹¾ì¡§14:00¡Á»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¡¡¢¨ºÇÂç22:00¤Þ¤Ç±Ä¶È
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÎ¢¡Ê¥é¥¤¥ÈÂ¦¡Ë¡§³«Ìç¡Á7²óÎ¢½ªÎ»»þ
¢¨±«Å·Åù¤Ë¤è¤ê»î¹çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢±Ä¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤
¢§ ²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º
¿·³ãºß½»¤ÎÆæ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ªDB.¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤È¤ÎÃçÎÉ¤·ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿»Ø¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£
¡Ú²Á³Ê¡Û
T¥·¥ã¥Ä/130¡§3,200±ß(ÀÇ¹þ¤ß)¡¡M¡ÁXL¡§4,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥¸¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥«¡¼¡§8,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥¥ã¥Ã¥×¡§5,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡§2,200±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡§3,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¡§1,300±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡§1,000±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼2Ëç¥»¥Ã¥È¡§800±ß(ÀÇ¹þ¤ß)