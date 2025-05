◆Travis Japanがジュニア14人とコラボ・B&ZAIは2曲カバー

【モデルプレス=2025/05/07】STARTO ENTERTAINMENT所属の先輩アーティストとジュニアが出演する音楽番組「Star Song Special」(読み:スターソングスペシャル)の第6回が、8日午後4時からPrime VideoとDMM TVで配信。このたび、披露する楽曲と番組でのトーク内容が解禁された。第6回のMCは佐藤隆太が務め、先輩アーティストとしてTravis Japanが登場する。Travis Japanは、メンバーの松田元太が主演を務める映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」の主題歌「Would You Like One?」でジュニア14人とスペシャルコラボ。フレッシュな顔ぶれのなかでも最年少は8歳の西巻染。彼らの振り付けを監修した吉澤閑也は「可愛くてしょうがない!!」と話す。

◆Travis JapanとB&ZAIが対談

◆トラジャ中村海人、フレッシュなジュニアとクロストーク

さらに、グループとして初登場となるB&ZAI(バンザイ)は生バンドで「SHAKE」(SMAP)と「Cry out」(Snow Man)の2曲をカバー。「SHAKE」では「この8人でしか出来ないアレンジでやらせていただきます」(矢花黎)と意気込み、「Cry out」ではバンド演奏のほかダンスやアクロバットも披露する。トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫っていく。今回はTravis JapanとB&ZAIが対談。七五三掛龍也と橋本涼は昔からの親友だといい、仲の良さを表す“あるエピソード”を聞いたMCの佐藤は「それはもう、結婚では!?」と注目する。そして、いよいよ本題へ。本高克樹(※「高」は正式には「はしごだか」)は宮近海斗へ「グループで決めているルール」について質問。宮近がメンバー間で大切にしていることを明かすと、MCの佐藤は「いい話だね!」と絶賛した。一方、同じ質問に答えることになった橋本は「B&ZAIのルール」について熱く語り、他のメンバーたちも大きく頷く。また、稲葉通陽や矢花はTravis Japanのプライベートにまつわる質問を投げかけ、今野大輝や鈴木悠仁は、Travis Japanがデビュー前に挑んだアメリカ留学について深掘り。海外エピソードで盛り上がるなか、「海外で経験したハプニング」の話題を振られたB&ZAIの川崎星輝(※「崎」は正式には「たつさき」)は「とっておきのネタあります!」と大きく宣言して…?その後、トークテーマは「グループで今ハマっていること」に移っていき、松倉海斗は自分が流行らせたという“渾身のアヒル口”を披露。スタジオは笑いに包まれる。対するB&ZAIは、菅田琳寧が考えた“あるポーズ”がブレイク中だという。さらに今回は、フレッシュなジュニアの子どもたちとTravis Japanがクロストーク。七五三掛が「かわいいポーズ」を伝授したり、中村海人が「いちばん好きな食べ物」を明かしたり…。そして松田にはジュニアの三原健豊から「どうやったら英語が上手くなりますか?」との質問が。松田は何と答えるのか?なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#6 Teaserが公開されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】