Snow Man、アイドル誌『WiNK UP』休刊号のW表紙に登場 STARTO所属99人が直筆メッセージ
アイドル誌『WiNK UP』（ワニブックス）の休刊号となる6月号が7日に発売。表紙に9人組グループ・Snow Manが登場するほか、豪華メンバーが同誌にメッセージを寄せた。
【画像】SixTONES&Snow Man、3誌合同“シャッフル”表紙（2019年）
直筆でメッセージを寄せたのは、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99人。最終号らしい豪華なラインナップとなる。37年の感謝を込めて、『制服シリーズ』『SPECIAL伝言板』などWiNK UPらしい企画内容が展開される。
（直筆メッセージ登場ラインナップ）
■グループ
TOKIO
20th Century
NEWS
SUPER EIGHT
Hey! Say! JUMP
Kis-My-Ft2
timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）
A.B.C-Z
WEST.
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
Aぇ! group
ふぉ〜ゆ〜
■個人
木村拓哉
堂本光一
相葉雅紀
櫻井翔
上田竜也
中丸雄一
内博貴
岡本圭人
中島健人
河合郁人
林翔太
室龍太
高田翔
今江大地
内海光司
佐藤アツヒロ
【画像】SixTONES&Snow Man、3誌合同“シャッフル”表紙（2019年）
直筆でメッセージを寄せたのは、STARTO ENTERTAINMENTのタレント99人。最終号らしい豪華なラインナップとなる。37年の感謝を込めて、『制服シリーズ』『SPECIAL伝言板』などWiNK UPらしい企画内容が展開される。
■グループ
TOKIO
20th Century
NEWS
SUPER EIGHT
Hey! Say! JUMP
Kis-My-Ft2
timelesz（菊池風磨・佐藤勝利・松島聡・寺西拓人・原嘉孝）
A.B.C-Z
WEST.
King & Prince
SixTONES
Snow Man
なにわ男子
Travis Japan
Aぇ! group
ふぉ〜ゆ〜
■個人
木村拓哉
堂本光一
相葉雅紀
櫻井翔
上田竜也
中丸雄一
内博貴
岡本圭人
中島健人
河合郁人
林翔太
室龍太
高田翔
今江大地
内海光司
佐藤アツヒロ