ÌçÁÒÍ´õ¤µ¤ó¡¡°äºî¡Ö¥é¥Ê¥ó¥¥å¥é¥¹¡×¤òÌ¿Æü¤Î6·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡ºòÇ¯6·î¤Ë»àµî¤·¤¿ÌçÁÒÍ´õ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯50¡Ë¤Î°äºî¡Ö¥é¥Ê¥ó¥¥å¥é¥¹¡×¤¬Ì¿Æü6·î6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤ÏÀ¸Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë22Ç¯È¯Çä¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¬¤»¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢°ì¼þ´÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Áòµ·¤Î½Ð´½»þ¤Ë¥Ç¥â²»¸»¤¬²ñ¾ì¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Þ¤µ¤ËÌçÁÒ¤µ¤ó¤Î¡ÈºÇ´ü¤Î²Î¡É¤À¡£
¡¡²Î»ì¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤ÇÉ×¤Î¶âÅÄÂç¤µ¤ó¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ä¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Æ®ÉÂÀ¸³è¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÇÁÕ¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ®ÉÂÃæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£Æ±¤¸¤¯ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£