ÊÆÃæ¹â´±¤¬ËÇ°×ÌäÂê¤Ê¤É¤á¤°¤ê¡È½é¡É¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤Ø¡¡¡È¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÂÇ¿Ç¡ÉÃæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤âÈ¯É½
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï6Æü¡¢ËÇ°×ÌäÂê¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È½µËö¤Ë¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±þ½·¤ÇÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤Ï6Æü¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤ÈUSTR¡ÊÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ë¤Î¥°¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬º£½µËö¤Ë¥¹¥¤¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È·ÐºÑ¤äËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤ÏFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶¨µÄ¤Ï10Æü¤È11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸²þÁ±¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¡§
¶¨µÄ¤Ï¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¡¢Âç¤¤ÊËÇ°×¹ç°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤¬É¬Í×¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤â²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤¬9Æü¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¥¹¥¤¥¹¤òË¬Ìä¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥»¥ó¥È»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î´üÂÔ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍø±×¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÀÜ¿¨¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤¬È¯Æ°¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Î¾¹ñ¤Î¹â´±¤¬Ä¾ÀÜ¶¨µÄ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¡¢»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£