Travis Japanがジュニア14名とスペシャルコラボ！「かわいくてしょうがない!!」（吉澤閑也）

■B&ZAIは、SMAPとSnow Manの楽曲をカバー!

音楽番組『Star Song Special』の第6回が、5月8日16時より配信スタート。MCは佐藤隆太が務め、先輩アーティストとしてTravis Japanが登場する。

『Star Song Special』は、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストがパフォーマンスや新曲を披露する他、“スターの原石”であるジュニアがスペシャルライブに挑戦。さらには先輩アーティストとジュニアによるコラボトークなど、ここでしか見られない“スペシャル”な時間を届ける。

■B&ZAIがスペシャルステージ!矢花黎「この8人でしか出来ないアレンジで」

Travis Japanは、メンバーの松田元太が主演を務める映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」でジュニア14名とスペシャルコラボ。フレッシュな顔ぶれのなかでも、最年少は8歳の西巻染。彼らの振り付けを監修した吉澤閑也は「かわいくてしょうがない!!」と話す。

さらに、グループとして初登場となるB&ZAIは生バンドで「SHAKE」(SMAP)と「Cry out」(Snow Man)の2曲をカバー。「SHAKE」では「この8人でしか出来ないアレンジでやらせていただきます」(矢花黎)と意気込み、「Cry out」ではバンド演奏の他ダンスやアクロバットも披露する。

■七五三掛龍也と橋本涼は親友!仲良しエピソードにMC佐藤隆太も驚き「結婚?」

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫っていく。

今回はTravis JapanとB&ZAIが対談。七五三掛龍也と橋本涼は昔からの親友だといい、仲の良さを表す“あるエピソード”を聞いたMCの佐藤は「それはもう、結婚では!?」と注目する。

そして、いよいよ本題へ。本高克樹(「高」は、はしごだかが正式表記)は宮近海斗へ「グループで決めているルール」について質問。宮近がメンバー間で大切にしていることを明かすと、MCの佐藤は「いい話だね!」と絶賛。一方、同じ質問に答えることになった橋本は「B&ZAIのルール」について熱く語り、他のメンバーたちも大きく頷く。

また、稲葉通陽や矢花はTravis Japanのプライベートにまつわる質問を投げかけ、今野大輝や鈴木悠仁は、Travis Japanがデビュー前に挑んだアメリカ留学について深掘り。海外エピソードで盛り上がるなか、「海外で経験したハプニング」の話題を振られたB&ZAIの川崎星輝(「崎」は、たつさきが正式表記)は「とっておきのネタあります!」と大きく宣言して…!?

その後、トークテーマは「グループで今ハマっていること」に移っていき、松倉海斗は自分が流行らせたという“渾身のアヒル口”を披露。スタジオは笑いに包まれる。

対するB&ZAIは、菅田琳寧が考えた“あるポーズ”がブレイク中だという。

■Travis Japan・中村海人、子どもたちの前で「いちばん好きな食べ物」発表!

さらに今回は、フレッシュなジュニアの子どもたちとTravis Japanがクロストーク。七五三掛が「かわいいポーズ」を伝授したり、中村海人が「いちばん好きな食べ物」を明かしたり…。

そして松田元太にはジュニアの三原健豊から「どうやったら英語が上手くなりますか?」との質問が。松田は何と答えるのか?

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは、#6のティザーが公開されている。

配信情報

『Star Song Special』#6

05/08(木)16:00配信スタート

※隔週木曜配信

出演:佐藤隆太(第6回MC)、Travis Japan(第6回ゲスト)、ジュニア(B&ZAI 他)

配信プラットフォーム:Prime Video・DMM TV

Storm FILM Official YouTube

番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/starsongspecial