¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¶âÈ±¥®¥ã¥ëÌò¤ÇÃíÌÜ¡¡26ºÐ½÷Í¥¤µ¤ï¤ä¤«¥Ç¥Ë¥à¥É¥ì¥¹¤Ë¾×·â¡Ö¤¨¤¨¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡× ¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×
¡Ö¾åÉÊ¤Ê¿§¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â´°àú¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ËÜ²ÆÈþ¡Ê26¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖAmeri vintage¤µ¤ó¤Î10¼þÇ¯FES¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ë¥à¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊÔ¤ó¤À¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¥·¥å¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤ªÞ¯Íî¤Ê¥â¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡×¡Ö¤¨¤¨¡ª¡ª¡ªÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥·¥ã¥³¡¼¥Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·Á¯¤À¡Á¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ê¿§¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â´°àú¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ö¥é¥Ö¥Ù¥ê¡¼¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±»ï¤ä¡Önicola¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¡£12Ç¯4·î¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢»Ò¶¡¸þ¤±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¡×¤òÌ³¤á¤¿¡£
¼«¿È¤ÇÊÔ¤ó¤À¥·¥å¥·¥å¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯3·î¤ÇÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¥®¥ã¥ë¤Î¥¹¥º¥ê¥ó¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¥Û¥ê¥Ç¥¤¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£