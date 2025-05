5人組グループ・嵐がきのう6日、ファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で2026年春ごろにコンサートツアーの開催を発表。同ツアーをもってグループ活動を終了すると報告した。嵐に関する主な記録は以下の通り。オリコン調べ(2025/5/12付現在)。【嵐に関する主なオリコン記録】【1】歴代記録・オリコン年間ランキングアーティスト別セールス部門 トータルランキング 1位:通算9度 全アーティスト歴代1位(2009年、2010年、2013〜2017年、2019年、2020年で獲得)

【2】音楽ソフト総売上枚数・シングル総売上枚数:2,899.9万枚・アルバム総売上枚数:1,443.9万枚・シングル+アルバム総売上枚数:4,343.8万枚 男性グループ歴代3位・DVD総売上(音楽映像作品のみ):1,236.7万枚・Blu-ray Disc総売上(音楽映像作品のみ):447.2万枚・ミュージックDVD・Blu-ray Disc総売上:1,683.9万枚 歴代1位【3】シングル作品記録・デビュー曲「A・RA・SHI」(1999年11月3日発売)1999/11/15付 オリコン週間シングルランキング初登場1位 初週売上55.7万枚(累積売上枚数97.3万枚)・週間シングル1位獲得作品数:通算54作・ミリオン達成作品数:シングル1作「カイト」(2020年7月29日発売)累積売上116.7万枚自身初のシングル累積ミリオン達成作品【4】アルバム作品記録・週間アルバム1位獲得作品数:通算18作・ミリオン達成作品数:アルバム4作『5×10 All the BEST! 1999-2009』(2009年8月19日発売)累積売上198.9万枚自身初のアルバム累積ミリオン達成作品『僕の見ている風景』(2010年8月4日発売)累積売上113.3万枚『Japonism』 (2015年10月21日発売)累積売上102.3万枚『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019年6月26日発売)累積売上219.4万枚自身初のアルバム初週ミリオン達成作品/自身初の累積ダブルミリオン達成作品【5】映像作品記録・音楽映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(2020年9月30日発売)はDVD・Blu-ray Discの合計累積売上が男性アーティスト史上初の100万枚を突破2020/11/16付週間ミュージックDVD・BDランキングで達成2025/5/12付現在のDVD・Blu-ray Disc合計累積売上は107.4万枚【6】最新記録・2024年4月発表「オリコン令和ランキング (令和元年〜5年)」(集計期間:2019/5/13付〜2024/1/8付)アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』が「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」で令和1位音楽映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が「作品別売上数部門」の「ミュージックDVD・BDランキング」で令和1位【嵐に関する主なオリコン記録年表】※記録は2024/5/12付現在1999年◆シングル「A・RA・SHI」(1999年11月3日発売)CDデビュー「1999/11/15付オリコン週間シングルランキング」で初登場1位 初週55.7万枚(累積売上枚数:97.3万枚)2008年◆シングル「truth/風の向こうへ」(2008年8月20日発売)で自身初のオリコン年間シングルランキング1位獲得。2009年◆ベスト・アルバム『5×10 All the BEST! 1999-2009』(2009年8月19日発売)が「2009/9/14付週間アルバムランキング」で自身初のミリオン達成。◆初の年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位を獲得。2019年◆ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(2019年6月26日発売)が 「2019/7/8付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。初週売上130.4万枚は、2010年代最高初週売上を記録。「2019/9/16付週間アルバムランキング」で初のダブルミリオン達成。令和初のダブルミリオンアルバムに。◆初のデジタルシングル「Turning Up」(2019年11月3日配信開始)が「2019/11/11付、11/18付週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で1位獲得。2020年◆最新シングル「カイト」(2020年7月29日発売)が「2020/8/10付週間シングルランキング」で初登場1位獲得。初週売上91.1万枚は自己最高を記録。「2020/9/7付週間シングルランキング」でシングル作品自身初のミリオンを達成。◆最新アルバム『This is 嵐』(2020年11月3日発売)が「2020/11/16付週間アルバムランキング」で初登場1位獲得。◆DVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(2020年9月30日発売)「2020/10/12付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。DVDとBDを合計した初週売上91.6万枚(内訳:DVD売上枚数…33.9万枚(339,304枚)、Blu-ray Disc売上枚数…57.6万枚(576,203枚))は、自己最高初週売上を記録。また、初週にして令和最高累積売上も記録。「11/16付週間ミュージックDVD・BDランキング」で、史上2作目、男性アーティストでは史上初の音楽映像作品でのミリオン達成。◆全アーティスト歴代1位、通算9度目となる年間ランキング アーティスト別セールス部門 トータルランキング1位獲得。2021年◆デジタルアルバム『ウラ嵐BEST 1999-2007』、『ウラ嵐BEST 2008-2011』、『ウラ嵐BEST 2012-2015』、『ウラ嵐BEST 2016-2020』、『5×20 All the BEST!! 1999-2019 (Special Edition)』(いずれも2021年7月16日配信開始)を配信し、「2021/7/26付週間デジタルアルバムランキング」で、オリコン史上初の週間ランキングTOP5独占を達成。◆DVD&Blu-ray Disc『アラフェス2020 at 国立競技場』(2021年7月28日発売)が「2021/8/9付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、オリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2025/5/12付現在、DVD・BDの合計累積売上は78.4万枚。2022年◆DVD&Blu-ray Disc『This is 嵐 LIVE 2020.12.31』(2021年12月29日発売)が、「2022/1/10付週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」で初登場1位獲得。本作で、全アーティスト歴代1位となる通算7回目のオリコン年間ミュージックDVD・BDランキング1位獲得。2025/5/12付現在、DVD・BDの合計累積売上は74.4万枚。2024年◆アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』とDVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』が、4月発表の「オリコン令和ランキング (令和元年〜5年)」において、「作品別売上数部門」の「アルバムランキング」と「ミュージックDVD・BDランキング」でそれぞれ1位を獲得。◆LIVE 映像作品計12タイトルをBlu-ray化し発売。Blu-ray Disc『ARASHI SUMMER TOUR 2007 FINAL Time -コトバノチカラ-』が、「2024/10/31付オリコンデイリーBlu-ray Discランキング」1位を獲得したほか、同日付デイリーランキングの1位〜12位を嵐作品が独占。