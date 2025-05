【「睡眠サポートレシピ」全4種】 5月7日 公開

ポケモンは、Android/iOS用睡眠ゲーム「Pokemon Sleep」(ポケモンスリープ)に登場する「料理」をイメージした、現実で楽しめる「睡眠サポートレシピ」全4種を公開した。

今回公開されたレシピは、AI食事管理アプリ「あすけん」を開発・運営するaskenと筑波大学、そして「ポケモンスリープ」が合同で行なった、栄養素と睡眠に関する大規模調査の結果をもとに制作されたもの。食事管理のプロフェッショナルである「あすけん」の栄養士が監修し、調査で明らかになった「睡眠の質に影響を与える可能性が示唆された栄養素」を取り入れることを意識して開発されている。

あわせて、ゲーム内では、レシピ化された料理が新しく登場する「スプリングフェス2025」キャンペーンを開催中。新たに「ピンプク」、「ラッキー」、「ハピナス」の3匹も登場し、ゲーム内外で楽しめる展開となっている。

「ポケモンスリープ」から生まれた、おいしい「睡眠サポートレシピ」を紹介

4種それぞれの料理に含まれる栄養素について、栄養士のコメントとあわせて紹介する。なお、レシピの詳細は「あすけん公式サイト」にて公開されている。

炭水化物で元気をチャージ「バターカレー」

「ポケモンスリープ」のゲーム内料理「ぜったいねむりバターカレー」をイメージしたレシピ。

【「あすけん」栄養士コメント】

ブラックチョコレートでコクを出した、本格派カレー。睡眠にうれしい影響があるとされる、炭水化物、たんぱく質、食物繊維がしっかり摂れる、ごはんメニュー。ミニトマトとトマト缶で、ナトリウム(食塩)を排出してくれるカリウムも摂取できる一品です。

1/2日分の野菜が摂れる「コーンシチュー」

「ポケモンスリープ」のゲーム内料理「じゅうなんコーンシチュー」をイメージしたレシピ。

【「あすけん」栄養士コメント】

つぶつぶコーンがたっぷり入った、クリーミーなシチューです。鶏ささみを使っているので、脂質を抑えつつ、しっかりたんぱく質が摂れます。コーン、にんじん、ブロッコリーなどの野菜類から、1/2日分以上(1食あたり13.2g)の食物繊維まで摂取できます。

食物繊維たっぷり「ミモザサラダ」

「ポケモンスリープ」のゲーム内料理「はなふぶきミモザサラダ」をイメージしたレシピ。

【「あすけん」栄養士コメント】

ゆで卵をミモザの花のように飾った、色鮮やかな一品です。じゃがいもやサラダ豆、いろいろな野菜が入っていて、1日の「食物繊維」目標摂取量の1/3以上(1食あたり8.1g)が摂取できます。たまごとハムでたんぱく質もしっかり摂れます。

たんぱくを質プラス「ヨーグルトサラダ」

「ポケモンスリープ」のゲーム内料理「りんごさんヨーグルトサラダ」をイメージしたレシピ。

【「あすけん」栄養士コメント】

シャキシャキのりんごがさわやかな一皿。睡眠ホルモンの「メラトニン」は、たんぱく質を構成している「トリプトファン」などのアミノ酸から作られます。ゆで卵、ハムのほか、ドレッシングに使うヨーグルトからもたんぱく質を摂取できます。

調査結果から見えてきた「栄養素と睡眠」のつながりについて

【調査結果から見えてきた「栄養素と睡眠」のつながり】

「Pokemon Sleep」、「あすけん」、「筑波大学」が共同で実施し、2024年8月に発表された大規模調査「栄養素と睡眠の関連性」から、以下の傾向が確認されました。

1.たんぱく質の摂取量:少ない人よりも多い人のほうが、総睡眠時間が長い

2.炭水化物の摂取量:少ない人よりも多い人のほうが、中途覚醒が少ない

3.食物繊維の摂取量:より多く摂取している人は、総睡眠時間・中途覚醒・寝つき(入眠)において改善が見られる

これらの結果から、特定の栄養素の摂取が睡眠の質に影響を与える可能性が示唆されました。過去に実施した、これまでの大規模調査の結果をわかりやすく解説した動画を、公開しています。ぜひ、あわせてご覧ください。

「ポケモンスリープ」で「スプリングフェス2025」開催中!

【【公式】『Pokemon Sleep』×『あすけん』×『筑波大学』による「食事管理と睡眠の関係性」に関する調査結果のご紹介】

ゲーム内では、今回レシピ化された「はなふぶきミモザサラダ」と「りんごさんヨーグルトサラダ」が新登場するイベント「スプリングフェス2025」キャンペーンを開催中。さらに、新たに「ピンプク」、「ラッキー」、「ハピナス」が登場している。

