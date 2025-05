ゲーム飯で快眠へ　Pokémon Sleep×あすけん、睡眠改善に着目したレシピ公開

睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep」内に登場する料理4品のレシピが「睡眠サポートレシピ」として、AI食事管理アプリ「あすけん」公式サイトで5月7日に公開されました。

これらのレシピは、Pokémon Sleep、あすけん、筑波大学が合同で実施した大規模調査結果をもとに、睡眠の質に好影響をもたらすとされる栄養素を取り入れて開発されています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

2024年8月に発表された調査では、たんぱく質を多く摂取している人ほど総睡眠時間が長く、炭水化物の摂取量が多い人は中途覚醒が少なく、食物繊維の摂取量が多い人は睡眠時間や寝つきの改善が見られることが確認されました。

今回のレシピにはそうした結果を参考に、あすけん栄養士監修のもと睡眠の質に寄与するとされる栄養素の摂取が意識された設計です。

公開された4種のレシピは、「Pokémon Sleep」に登場する料理をイメージして再現されたもの。

「ぜったいねむりバターカレー」をイメージしたレシピは、ブラックチョコレートを使ったコクのある「バターカレー」。炭水化物・たんぱく質・食物繊維が豊富に含まれ、カリウムも摂取できるバランスの良い一皿となっています。

「じゅうなんコーンシチュー」をイメージしたレシピは、クリーミーでつぶつぶのコーンが特徴的な「コーンシチュー」。脂質を抑えた鶏ささみを使い、野菜類から1食で1/2日分の食物繊維が摂取できる設計となっています。

また、「Pokémon Sleep」では現在「スプリングフェス2025」が開催されており、イベントを記念して新たに登場した2種のサラダもレシピ化されています。

「はなふぶきミモザサラダ」をイメージした「ミモザサラダ」は、じゃがいもやサラダ豆、ゆで卵などを用いて食物繊維とたんぱく質をバランス良く含んでいます。

「りんごさんヨーグルトサラダ」をイメージした「ヨーグルトサラダ」は、りんごのシャキシャキ食感が心地よい一品で、卵やハム、ヨーグルトからたんぱく質をしっかり補える構成となっています。

これらのレシピは、あすけん公式サイトの「『Pokémon Sleep』×あすけん 睡眠サポートレシピ」にて公開中です。

(C)2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025050703.html