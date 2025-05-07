「週刊少年マガジン 23号」本日発売。表紙と巻頭グラビアは沢口愛華さん
【週刊少年マガジン 2025年 23号】 5月7日 発売 価格：400円
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講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年 23号」を本日5月7日に発売した。価格は400円。
今号の表紙と巻頭グラビアには沢口愛華さんが登場。マンガの巻頭カラーは新連載「夜鐘のキト」。センターカラーには「生徒会にも穴はある！」、「甘神さんちの縁結び」が掲載されている。
なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「青のミブロ」と「盤上のオリオン」は作者取材のため休載となっている。
今週の #マガジン は #沢口愛華 さんが目印！- 週刊少年マガジン公式 (@shonenmagazine1) May 7, 2025
新連載 #夜鐘のキト 巻頭カラーです！
GW明けて１週間ぶりの水曜日 #週刊少年マガジン です！ pic.twitter.com/B0w7tw6zlN
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