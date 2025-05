【週刊少年マガジン 2025年 23号】 5月7日 発売 価格:400円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2025年 23号」を本日5月7日に発売した。価格は400円。

今号の表紙と巻頭グラビアには沢口愛華さんが登場。マンガの巻頭カラーは新連載「夜鐘のキト」。センターカラーには「生徒会にも穴はある!」、「甘神さんちの縁結び」が掲載されている。

なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「青のミブロ」と「盤上のオリオン」は作者取材のため休載となっている。

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.

※電子版では一部内容が異なる場合がございます。ご了承ください。