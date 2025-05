平井堅、過去のライブ音源をストリーミング配信！「楽園」「KISS OF LIFE」「瞳をとじて」など代表曲多数

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■平井堅が、自身のライブ音源をストリーミング配信するのは今回が初!

平井 堅が、自身初となるライブ音源のストリーミング配信を5月7日よりスタートさせた。

5月13日からデビュー30周年YEARに突入する平井 堅。今回、配信されたのは、平井堅のデビュー10周年を記念した全国ツアー『Ken Hirai 10th Anniversary Tour 2005』のツアーファイナル(2005年7月17日さいたまスーパーアリーナ公演。1万8,000人動員)のライブ音源。

デビューシングル「Precious Junk」、ブレイクのきっかけとなった 「楽園」、ドラマ主題歌でヒットした「KISS OF LIFE」、そして大ヒットシングル「瞳をとじて」など、平井 堅 worksを象徴する代表曲/ヒットシングル12曲を含む全18曲が楽しめる。

平井堅は、5月13日に横浜アリーナにて、約5年ぶりの有観客ライブとなる一夜限りのスペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar―One Night Special !! -』を開催。

また、オリジナル・アルバムのアナログ化5タイトル――1stアルバム『un-balance』(1995年)、2ndアルバム『Stare At』(1996年)、3rdアルバム『THE CHANGING SAME 』(2000年)、4thアルバム『gaining through losing』(2001年)、5thアルバム『LIFE is…』(2003年)のリリースも発表。こちらは、現在予約受付中となっている。

リリース情報

2025.05.07 ON SALE

『Ken Hirai 10th Anniversary Tour Final at Saitama Super Arena』

M1 Precious Junk

M2 片方ずつのイヤフォン

M3 LOVE OR LUST

M4 楽園

M5 Ring

M6 キャッチボール

M7 思いがかさなるその前に・・・

M8 強くなりたい

M9 LIFE is…

M10 キミはともだち

M11 言わない関係

M12 瞳をとじて

M13 Strawberry Sex

M14 style

M15 KISS OF LIFE

M16 Love Love Love

M17 センチメンタル

M18 Gaining Through Losing

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『un-balance』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『Stare At』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『THE CHANGING SAME 』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『gaining through losing』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『LIFE is…』

平井 堅 30th記念スペシャルサイト

https://kh30th.net

平井 堅 OFFICIAL SITE

http://www.kenhirai.net