4人組ロックバンド・NEMOPHILAが6日、東京・日比谷野外大音楽堂にてワンマンライブ『やめられないとまらない、NEMOPHILA地獄の全曲ライブ』を開催。これまでに発表した全49曲を1日で披露する“全曲ライブ”を、雨天の中でやり遂げた。昨年は武道館公演を成功させたNEMOPHILA。初の野外ワンマンとなった今回は“陽の部”と“陰の部”に分け、バンドのすべてを詰め込んだ構成となった。ライブ直前、ボーカルのmayuは「起承転結のある選曲」「NEMOPHILAらしい体育会系の発想」と語り、120%を出し切る覚悟を語っていた。

会場中央にバックドロップ、左右に提灯が飾られたステージで“陽の部”がスタート。1曲目「REVIVE」から「RISE」「PROGRESS」へと畳みかける展開で、序盤から会場のボルテージは最高潮に。雨に濡れながらも観客は立ち上がり、mayuの「雨が降らないと地は固まりませんよー!」の声に応えて体を動かした。「Enigma」「Back into the wild」「FIGHTER」「Rock’n’ Roll Is?」と続き、「Seize the Fate」「雷霆-RAITEI-」「Change the world」では横断幕も登場。“陽の部”中盤には「Just Do It!」「A Ray Of Light」「AMA-TE-RAS」「Life」と流れ、4thアルバムからの「Justice」「ERROR DETECTION」「炎天-ENTEN-」「MONSTERS」「アナタダレ」と続けて披露。最後は「Good as hell quartet」で締めくくられた。休憩を挟んだ“陰の部”では「Master Of Puppets」「STYLE」「ZEN」「Stuck」と攻めの構成。ギターの葉月は「初披露の曲もあるが後半戦はこれから」と観客に呼びかけ、「OSKR」「Rollin’ Rollin’」「Sugar」「Hammer Down」でさらに熱を帯びる展開に。終盤には「徒花-ADABANA-」「HYPNOSIS」「Night Flight」「(Sic)」「G.O.D」「now I here」「YELL -軌跡-」などが続き、MCではベースのハラグチサンから、9月21日に神奈川・川崎CLUB CITTA’で自主企画イベント『地平天成獄音道中』を開催することが発表された。その後は「ODYSSEY」「BRAINWASH」「赤加賀知-AKAKAGACHI」「鬼灯」と重厚なナンバーが連続。ドラムのむらたたむは「Soaring -to be continued-の続編として新たな歌詞を書いた」と語り、「Soaring」へとつないだ。さらにmayuは「この日のための新曲」として「開花宣言」を初披露。ライブは「SORAI」「DISSENSION」、そしてラストは「OIRAN」で締めくくられ、バンドの全力を詰め込んだ全49曲、約4時間の“地獄の全曲ライブ”は大団円を迎えた。■やめられないとまらない、NEMOPHILA地獄の全曲ライブ セットリスト【陽の部】M1.REVIVEM2.RISEM3.PROGRESS-MC-M4.EnigmaM5.Back into the wildM6.FIGHTERM7.Rock’n’Roll Is?-SE-M8.Seize the FateM9.雷霆 -RAITEI-M10.Change the world-MC-M11.Just Do It!M12.A Ray Of LightM13.AMA-TE-RASM14.Life-SE-M15.JusticeM16.ERROR DETECTIONM17.炎天 -ENTEN-M18.MONSTERSM19.アナタダレ-MC-M20.Beautiful daysM21.Waiting for youM22.ALIVEM23.Burn ItM24.Good as hell quartet【陰の部】M25.Master Of PuppetsM26.STYLEM27.ZENM28.Stuck-MC-M29.OSKRM30.Rollin’Rollin’M31.SugarM32.Hammer Down-SE-M33.GAME OVERM34.徒花 -ADABANA-M35.HYPNOSISM36.Night Flight-SE-M37.(Sic)M38.G.O.D.M39.now I hereM40.YELL 軌跡-MC-M41.ODYSSEYM42.BRAINWASHM43.赤加賀智 -AKAKAGACHI-M44.鬼灯-MC-M45.Soaring 〜to be continued〜-MC-M46.開花宣言*新曲-MC-M47.SORAIM48.DISSENSIONM49.OIRAN