馬場ふみか

馬場ふみかがこのほど、東京・六本木ヒルズアリーナで開催された、ファッションブランド「Ameri(アメリ)」の初野外フェス『Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J-WAVE』の取材会に臨んだ。

黒のセットアップに、インナーは、スカーフをアレンジした上級者な着こなし。「今回のグッズであるスカーフをトップスとして巻いて合わせてみました」

10周年を迎えた「Ameri」にちなんで、10年以上続けていることは?と聞かれ「10年となるとお仕事かなと思います。それ以外に10年続いていることが今のところないので、お仕事は10年以上続けてきましたし、これからも10年以上続けていきたいなと思います」

また、「幸せに過ごすためのマイルール」については、「美味しくご飯を食べることかなって思います。日々生きている中で楽しいことだけじゃない日ももちろんありますけど、そんな日にも美味しくご飯を食べて次の日また頑張るようにしています」