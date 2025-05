【5月のお買い得セール】 開催期間:5月21日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation Store(PSストア)にて「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月21日まで。

今回のセールでは「Rise of the Ronin」や、「DARK SOULS(ダークソウル)」シリーズなどが割引価格で登場。対象タイトルが最大75%OFFと通常よりもお得に購入できる。

なお、一部タイトルは期間が異なる場合があるので、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているか確認してほしい。

□PSストア「5月のお買い得セール」のページ

セール対象商品(一部)

Rise of the Ronin

価格:8,980円 → 5,657円(37%OFF)

・ストアページ

DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION

価格:5,940円 → 2,970円(50%OFF)

・ストアページ

DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN

価格:5,720円 → 2,860円(50%OFF)

・ストアページ

DARK SOULS REMASTERED

価格:4,730円 → 2,365円(50%OFF)

・ストアページ

(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2017 FromSoftware, Inc.

(C)BANDAI NAMCO Games Inc. (C)2011-2015 FromSoftware, Inc.

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2018 FromSoftware, Inc.