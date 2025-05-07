PS5/PS4タイトルが最大75%OFF！ PSストア「5月のお買い得セール」開催「Rise of the Ronin」や「ダクソ」3作などが対象
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月21日まで。
今回のセールでは「Rise of the Ronin」や、「DARK SOULS（ダークソウル）」シリーズなどが割引価格で登場。対象タイトルが最大75%OFFと通常よりもお得に購入できる。
なお、一部タイトルは期間が異なる場合があるので、購入する際は商品ページにてセール価格が適用されているか確認してほしい。
□PSストア「5月のお買い得セール」のページ
セール対象商品（一部）
Rise of the Ronin
価格：8,980円 → 5,657円（37%OFF）
・ストアページ
DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION
価格：5,940円 → 2,970円（50%OFF）
・ストアページ
DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN
価格：5,720円 → 2,860円（50%OFF）
・ストアページ
DARK SOULS REMASTERED
価格：4,730円 → 2,365円（50%OFF）
・ストアページ
(C) 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2017 FromSoftware, Inc.
(C)BANDAI NAMCO Games Inc. (C)2011-2015 FromSoftware, Inc.
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2018 FromSoftware, Inc.