放課後児童クラブでの“見守りスタッフ”を募集開始！アンフィニ

アンフィニは、同社の運営する放課後児童クラブにて、小学生と夏休みを一緒に過ごす短期アルバイト・パートを、資格や経験不問で募集開始。

アンフィニの運営する放課後児童クラブでは、毎年夏休みは人員を大幅に増員し運営しています。

夏休み期間は日曜日以外を終日開所し、毎日多くのこどもたちが登所します。

かき氷を食べたり夏祭りを開催したり、『楽しい夏休み』をこどもたちと過ごしていただきます。

◆募集エリア

【茨城県】つくばみらい市、つくば市、守谷市、稲敷市、阿見町、古河市、結城市、水戸市、那珂市、筑西市、高萩市

【千葉県】千葉市、白井市、鎌ケ谷市、松戸市、香取市、習志野市、市川市、大網白里市、一宮町、我孫子市、山武市、芝山町

【宮城県】大崎市、石巻市、富谷市、涌谷町、松島町

【青森県】五所川原市、おいらせ町

【福島県】いわき市、矢吹町、富岡町

【栃木県】小山市

【埼玉県】蓮田市、春日部市、鴻巣市、深谷市、伊奈町

【静岡県】浜松市、磐田市

【アンフィニが運営する放課後児童クラブの夏休み】

異学年の児童が、同じ時間・同じ空間で共に過ごすのが放課後児童クラブです。

遊びの時間・自主学習の時間・製作の時間・休憩の時間など、それぞれの時間を区切り過ごすことで、児童たちの自立や自主性を促しています。

夏祭りではかき氷・綿菓子・ポップコーン・映画鑑賞を行ったり、サッカー教室・理科実験教室など体験教室も開催します。

夏休みがこどもたちにとって〈特別〉であることを忘れず、こどもたちの目線で保育しています。

【短期スタッフのお仕事】

常時スタッフから指示を受け、こどもたちが安心安全に過ごせるように見守りを行います。

一緒に製作をしたり、外で遊んだり、こどもたちとの触れ合いを通して「こどもに関わるお仕事」の楽しさを感じていただけたらと思います。

毎年短期スタッフは、主婦・主夫、大学生、Wワークの方など、多くの方が活躍しています。

未経験から始める方も多いので、挑戦してみたいと思う方は是非ご応募ください。

人員が充足になり次第募集は終了となります。

勤務時間、時給などは各自治体により異なりますので、詳細はアンフィニ公式採用HPを確認してください。

【アンフィニについて】

名称 : アンフィニ

所在地 : 〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋1812-16

代表者 : 代表取締役 片山 章彦

事業内容: 放課後児童健全育成事業の新規開設・運営受託、

認可保育園・その他各種保育施設の新規開設・運営受託

