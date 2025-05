現代人の肌に真摯に寄り添うスキンケアブランド誕生！リゾナス『R SKIN(アールスキン)』

リゾナスから、新スキンケアブランド『R SKIN(アールスキン)』が誕生しました。

リゾナスから、新スキンケアブランド『R SKIN(アールスキン)』が誕生。

第一弾アイテムを2025年5月12日より販売開始します。

“攻めない美容”が、肌を育てる。

医師の視点と、肌と向き合う女性たちの声から生まれた「R SKIN」は、現代人の肌に真摯に寄り添うスキンケアブランド。

健やかな肌土台を育て、刺激に頼らず美しさを引き出すアイテムが、5月12日より登場します。

■ブランド概要

「R SKIN (アールスキン)」は、“攻めのケア”が主流な時代だからこそ、肌の土台を整えることの重要性に立ち返って生まれた、医師監修のスキンケアブランドです。

現代を生きる私たちの肌は、エイジングによる体調の変化やストレス、環境・ライフスタイルの変化によって、常にゆらぎやすい状態に置かれています。

「R SKIN」は、そうした疲れた肌を“ゆらがない肌”へと導くために、やさしさと高機能を両立した処方設計を追求しました。

特徴成分は医師監修のもと厳選され、肌へのやさしさだけでなく、肌本来の美しさを引き上げる機能性にアプローチ。

ただ塗るだけのスキンケアではなく、肌を育てる時間として、製品一つひとつに科学と感性を込めています。

「攻めない=弱い」ではなく、本質に向き合う“強さ”を備えたスキンケア。

「R SKIN(アールスキン)」は、あなたの肌の可能性を、静かに、力強く、目覚めさせます。

■長鎖型天然ヒト型セラミドへのこだわり

私たちの肌のうるおいやバリア機能と深く関係する「セラミド」。

セラミドが不足すると肌の層が不安定になりバリア機能が低下します。

これが、乾燥やごわつき、赤みなどの肌トラブル、ゆらぎを発生させる原因となるのです。

リゾナスの「R SKIN (アールスキン)」は様々な種類があるセラミドの中で「長鎖型天然ヒト型セラミド」にこだわりました。

私たちが選んだ「長鎖型天然ヒト型セラミド」は、人の肌に近い構造でしっかりと角質層に水分をいきわたらせ、肌バリアを支えるものです。

「R SKIN(アールスキン)」はすべての製品にこの「長鎖型天然ヒト型セラミド」を配合。

美容施術後のデリケートな肌、ストレスや外的刺激でゆらぎやすい肌など、どんな状況でも安心して立ち返ることのできる独自配合となっています。

■商品概要

◇アールスキン クレンジングローション/120ml/5,830円(税込)

摩擦レスで落とす、うるおいキープ処方。

肌にのせた瞬間、やわらかな水ヴェールが広がるようなみずみずしいウォーターベース処方。

なめらかにのび広がるテクスチャーが肌に密着し、摩擦感を最小限に抑えながら、うるおいの膜で肌をやさしく包み込みます。

落としすぎず、保湿力を守りながら整える使用感。

毎日のケアが、肌と心を解きほぐす穏やかなルーティンへと変わります。

乱れた角質をやさしく整え、毛穴の目立ちにアプローチ。

保湿と抗炎症成分をバランスよく配合し、乾燥や肌荒れを防ぎながら、肌のうるおいバリアをサポートします。

◇アールスキン ローション/120ml/7,480円(税込)

肌に染みわたる(※)、満ちるうるおい。

(※角質層まで)

肌にのせた瞬間、すっとなじむ軽やかなテクスチャー。

肌表面はさらりと快適に保ちながら、角質層のすみずみまでうるおいが行き届く高い浸透力を実現しました。

ベタつかず、内側はしっかりとうるおいが続く絶妙なバランスで、朝晩のケアを心地よいひとときに。

肌なじみの良さと仕上がりの軽やかさが、肌との一体感を高めます。

うるおいを“与える”だけでなく、“守る”ことまで。

肌のバリア機能に着目し、ゆらぎにくく、ハリのある健やかな肌へ。

◇アールスキン エマルジョン/50g/9,900円(税込)

うるおいを包み込む、しなやかな余韻

肌に触れた瞬間、ふわっとほぐれるようなやわらかさが広がる、心ほどけるテクスチャー。

なめらかで軽やかな使用感でありながら、しっかりとうるおいを抱え込み、乾燥しがちな肌にもやさしくなじみます。

高保湿処方により、うるおいを長時間キープしながらも、重たさを感じさせない仕上がり。

毎日のケアが、肌と心を整える静かなご褒美になります。

潤いを密閉し、ハリ・ツヤ・弾力のある肌へ。

内側(※)からふんわりと満ちるような、美しいコンディションを育てます。

(※角質層まで)

■販売情報

2025年5月12日(月)より公式ECサイト、リゾナスフェイスクリニック東京にて販売開始します。

