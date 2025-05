モエ・エ・シャンドンを贅沢に味わえる！ベンジャミンステーキハウス　東京ガーデンテラス紀尾井町「MOET SPARKLING SONIC -泡と音のテラス-」

2025年夏、「ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町」にて、都内最大級のオープンエアテラスを舞台にした期間限定イベント“「MOET SPARKLING SONIC -泡と音のテラス-」”を開催します。

ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町「MOET SPARKLING SONIC -泡と音のテラス-」

熟成肉とモエ・エ・シャンドンを贅沢に味わいながら、心地よい音楽と夜景に包まれる特別なひとときを楽しめます。

■Opening Act|乾杯は“ミニモエ”から

おひとり様1本ずつ、“モエ・エ・シャンドン ミニボトル(200ml)”を用意。

グラスを装着したスタイルで、カジュアルながらもエレガントに乾杯の時間を楽しめます。

乾杯ミニボトル

■The Second Stage|豪華プレート×18種フリーフロー

乾杯の後は、“モエ・エ・シャンドンを含む全18種のフリーフロードリンク”と、2種類の贅沢なプレートを提供。

Amuse :季節食材を使用した小さな前菜

Seafood Plate:ツナタルタル/ジャンボシュリンプ/ホタテマリネ/燻製サーモン

Meat Plate :熟成ステーキバイツ/グリルベーコン/自家製ミートナゲット/ポテトフライ

モエとお食事のグループショット

■Final Curtain|DJ TERRACE LOUNGE

毎週木曜・金曜限定で、“都内屈指のDJが登場する「DJ TERRACE LOUNGE」”を開催(完全2部制)。

赤坂の夜景と音楽、そしてシャンパンの泡に酔いしれる、極上のナイトタイムをお届けします。

【イベント詳細】

名称 : MOET SPARKLING SONIC -泡と音のテラス-

開催期間 : 2025年夏季(木曜・金曜限定)

時間 : 第1部 17:00〜20:00/第2部 20:30〜23:00

料金 : お一人様 15,000円(消費税、サービス料込)

会場 : ベンジャミンステーキハウス 東京ガーデンテラス紀尾井町

テラス席(天候により店内振替の場合あり)

所在地 : 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町4F

東京メトロ「永田町駅」 9a出口直結

東京メトロ「赤坂見附駅」 D出口から徒歩9分

TEL : 03-3263-5544

※防寒対策としてブランケットを用意していますが、各自羽織などをご持参ください。

※天候不良時、店内へのお席の振替をお願いする場合があります。

(その際、衛生管理上、ペット同伴での店内の利用はご遠慮いただいています。)

