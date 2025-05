オンデマンド配信決定！リスクモンスターチャイナ「中国での与信管理＆取引信用保険を活用した債権保全」

「リスクモンスターチャイナ」は、世界最大手の取引信用保険会社アリアンツ・トレード社と共同開催にて、無料オンラインセミナー「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」を5月22日よりオンデマンド配信します。

リスクモンスターチャイナ「中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全」

【セミナー概要】

テーマ :中国での与信管理&取引信用保険を活用した債権保全

配信期間:5月22日(木)〜5月29日(木)(申込期限:5月20日18時まで)

形式 :オンデマンド配信(5月21日に中国現地で開催するセミナーの録画配信)

対象 :法人企業様限定(1社2名様まで)

参加費 :無料

2025年1月に発足したトランプ政権により、中国からの輸入品に最大145%の関税が課されることとなり、中国の輸出産業への深刻な影響が懸念されています。

こうした通商政策は中国のみならず、世界経済全体への波及やデフォルトリスクの増大をもたらす可能性が高まっています。

このような状況を受け、与信管理および信用保険の視点から「いま、企業が取るべき実践的な債権保全策」をテーマに、アリアンツ・トレード社と共同で、このセミナーを企画しました。

支払遅延や保険事故の動向とリスク対策にフォーカスし、中国に拠点を持つ企業はもちろん、グローバルに展開するすべての日本企業にとって、今後の経営戦略に直結する実務的なヒントをお届けします。

このセミナーでは、

*最新のマーケット動向(デフォルト関連)

*信用保険の活用による債権リスク対策とは

*中国企業の情報収集・与信管理ルールの実践方法

について、専門家が最新の分析を交えて解説します。

セミナーの受講特典として、アンケート回答者に「リスモン業種別審査ノート 中国・2024年版」を進呈します。

書籍は中国経済における与信審査ポイントとデータ分析結果を15業種分掲載しており、近年注目されている産業用ロボットや車載用半導体チップは特別収録として重点的に解説しています。

【登壇者プロフィール】

■第1部 中国での与信管理

リスクモンスターチャイナ 総経理 財津 隆宗 氏

2010年リスクモンスター株式会社に入社。

東京本社営業部勤務、九州営業所の開設、大阪支社勤務など、日本全国各地で企業の与信管理コンサルティングに従事。

2019年2月よりリスクモンスターチャイナに赴任。

■第2部 中国における安定的な売上拡大のサポートツールとしての取引信用保険

アリアンツ・トレード信用保険会社

日系企業営業統括部部長 北野 哲志 氏

日系生命保険会社やロンドンの会計事務所での勤務を経て、2008年からアリアンツ・トレード日本支店に入社

2012年からは同社香港支店においてアジア・オセアニアの日系企業営業統括責任者

2016年から日本支店の営業本部長

2018年から日系企業営業統括(ジャパンデスク)の営業本部長

Regional Head of Risk Underwriting, Japan Desk 高妻 亮輔 氏

大学院修了後、資産運用会社、VC/PE、ヘッジファンドなど複数の投資会社を経たのち、2011年にアリアンツ・トレード日本支店審査部に入社。

以降、日本企業の審査を中心に担当。

2024年2月より、同社Regional Officeの現役職に就任(在東京)

【リスクモンスターチャイナについて】

2012年9月、上海にリスモングループ初の海外拠点として設立。

中国に進出する日系企業を対象に与信管理サービスを中心とした経営支援サービスを提供。

また、日中両言語対応のクラウド型グループウェアや社員教育に役立つeラーニングを展開し、日系企業の経営・リスクマネジメントを管理面からサポート。

2024年12月末時点で486会員の利用実績。

