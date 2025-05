2025/5/12付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年4月28日〜5月4日)では、TOP100内の週間総再生数が3億30.1万回(先週比3.8%増)となり9週ぶりに3億回超え。TOP500内は6億6990.2万回(同2.8%増)と、ともに3週ぶりに前週比増となった。TOP500圏内に初登場したのは15作(先週15作)、TOP100初登場は4作(先週2作)だった。

【TOP10動向】■ミセスが史上初の記録を樹立 back numberが前週比37%増の急伸Mrs. GREEN APPLEが2週連続で1・2位を独占した。4週連続1位は「クスシキ」(週間再生数1017.7万回/先週比6.4%減)。累積再生数を5268.5万回とした。[IMG2:Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」2週連続2位の「ライラック」(週間再生数952.8万回/先週比1.1%増)は、24/5/13付(集計期間:2024年4月29日〜5月5日)から1年間にわたって、53週連続TOP3入り。オリコンストリーミングランキング史上初の記録を樹立した。通算では54週目のTOP3入りとなり、通算TOP3入り週数でも史上初の快挙を成し遂げた(そのうち通算29週1位=歴代2位)。累積再生数は5億8330.1万回に伸ばした。1位〜7位までは前週と同じ順位となり、2週連続3位は7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」(週間再生数837.4万回/先週比9.3%減)。初登場1位での衝撃デビューから5週連続TOP3をキープし、累積再生数は5468.1万回とした。2週連続4位はKing Gnu「TWILIGHT!!!」(週間再生数763.2万回/先週比7.0%減)で累積再生数は1944.9万回。同5位のサカナクション「怪獣」(週間再生数682.0万回/先週比2.3%減)は初登場から11週連続でTOP5をキープし、累積再生数は8695.5万回となった。Mrs. GREEN APPLEは1・2位に続き、6位(先週6位)に「ダーリン」(週間再生数654.1万回/先週比0.7%減)、9位(先週8位)に「ケセラセラ」(週間再生数536.9万回/先週比3.4%増)、10位(先週9位)に「Soranji」(週間再生数519.7万回/先週比1.9%増)と、今週もTOP10のうち5曲を占めた。2週連続7位は櫻坂46「Addiction」(週間再生数646.4万回/先週比15.3%増)。4月30日には、同曲を収録した2ndアルバム『Addiction』がリリースされ、同日付の週間アルバムランキングで初登場1位を獲得した。8位に初登場したのは、back numberの約9ヶ月ぶりとなる新曲「ブルーアンバー」(4月28日配信開始)。週間再生数639.5万回を記録した(詳細は後述)。アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、今週も1位はMrs. GREEN APPLEだった。週間総再生数は9421.6万回(先週比6.2%増)、曲数は29曲(先週比±0)で独走状態は変わらず。総再生数2位(先週2位)のback numberは3212.8万回(先週比37.4%増)。新曲効果で大幅増となった。3位(先週5位)はVaundyで2082.5万回(先週比9.2%増)、4位(先週4位)はKing Gnuで2050.6万回(先週比6.9%増)、5位(先週3位)は米津玄師で2013.2万回(先週比2.9%増)だった。【初登場トピック】■back number、9ヶ月ぶり新曲「ブルーアンバー」が8位に初登場back numberの新曲「ブルーアンバー」(4月28日配信)が週間再生数639.5万回を記録し、今週付の初登場作品最上位の8位にランクインした。同曲は、北川景子主演で4月21日にスタートしたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『あなたを奪ったその日から』の主題歌。back numberの新曲は、昨夏のフジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』主題歌の「新しい恋人達に」(2024年7月15日配信開始)以来、約9ヶ月ぶりとなった。13位には、Mrs. GREEN APPLEの新曲「天国」(5月2日配信開始)が初登場。メンバーの大森元貴(Vo/Gt)と、timeleszの菊池風磨がW主演を務める映画『#真相をお話しします』(4月25日公開)の主題歌として書き下ろした。リリースまでは映画の中でしか聴くことができず、4月28日のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』での初披露ではMovie ver.をパフォーマンス。5月2日の配信開始とともにフルバージョンが解禁となり、同日にYouTubeでミュージックビデオが公開された。このほか、49位にTravis Japan「Would You Like One?」(4月28日配信開始/週間再生数240.5万回)、55位にTOMORROW X TOGETHER「Love Language」(5月2日配信開始/同223.6万回)が初登場した。【節目突破トピック】■「LA・LA・LA LOVE SONG」など名曲4曲が1億回超え今週付では久保田利伸 with ナオミキャンベル「LA・LA・LA LOVE SONG」、ORANGE RANGE「イケナイ太陽」、スキマスイッチ「全力少年」、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」の4曲が累積再生数1億回を突破した。90年代の名曲「LA・LA・LA LOVE SONG」(CDシングル1996年5月発売/2020年10月16日配信開始)は週間再生数69.1万回で累積再生数1億59.4万回に。久保田利伸with ナオミキャンベルとして初の1億回突破となった。「イケナイ太陽」(CDシングル2007年7月発売/2015年5月27日配信開始)は週間再生数67.0万回で累積1億42.3万回となり、自身初の1億回突破作品に。「全力少年」(CDシングル2005年4月発売/2018年3月19日配信開始)は週間再生数64.5万回で累積再生数1億54.2万回。「奏(かなで)」に続き、通算2作目の累積1億回突破となった。「R.Y.U.S.E.I.」(CDシングル2014年6月発売/2015年7月1日配信開始)は週間再生数38.6万回で累積1億32.5万回。自身初の累積1億回突破を記録した。