¸µNMB¤Î¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡Ö¤¿¤Þ¡¼¤Ë¤Ï¤¯¤È¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¥ß¥Ë¾æ¹õ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¡¡¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¡Ê31¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö»äÉþ¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤Û¤ó¤È¤ËÍú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¡¤¿¤Þ¡¼¤Ë¤Ï¤¯¤È¤Ê¤ó¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤µ¤ä»Ð²Ä°¦¤¤åºÎï¡×¡ÖÂÇò¤Ã¡×¡Ö¤µ¤ä»Ð¤µ¤ó¤Î¥¹¥«¡¼¥È»ÑÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£