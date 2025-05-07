ÅìÉÍµð

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ùÀ¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¾Éð¡á¹â¶¶¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡áÅìÉÍ

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£µÆü¤Ë£²¡½£°¡¢£¶Æü¤Ë£±£°¡½£°¤ÈÀ¾Éð¤Ë£²ÀïÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¡££·Æü¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤ì¤ÐµåÃÄ¤Ç¤Ï½é¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢Àï£³Ï¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡£²£±Ç¯¤Î£¸·î£±£³¡¢£±£´¡¢£±£µÆü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç£³¡½£°¡¢£²¡½£°¡¢£°¡½£°¤È£³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢£³ÀïÌÜ¤¬°ú¤­Ê¬¤±¡£²áµî¤Ë£³»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï

¡¡¢¦£´£³Ç¯

¡¡£´·î£±£µÆü¡¡£¸¡»£°ºå¡¡¿À

¡¡¡¡¡¡£±£·Æü¡¡£³¡»£°À¾¡¡Å´

¡¡¡¡¡¡£±£¸Æü¡¡£²¡»£°µð¡¡¿Í

¡¡¢¦£µ£´Ç¯

¡¡£³·î£³£°Æü¡¡£³¡»£°Åì¡¡±Ç

¡¡¡¡¡¡£³£±Æü¡¡£µ¡»£°Åì¡¡±Ç

¡¡£´·î¡¡£³Æü¡¡£³¡»£°Åì¡¡±Ç

¢¨£±¡¢£²ÀïÌÜ¤ÏÂçºå¡¢£³ÀïÌÜ¤Ï¶ðÂô¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤

¡¡¢¦£·£±Ç¯

¡¡£¹·î£±£¹Æü¡¡£¶¡»£°À¾¡¡Å´

¡¡¡¡¡¡£²£²Æü¡¡£·¡»£°¶á¡¡Å´

¡¡¡¡¡¡£²£²Æü¡¡£µ¡»£°¶á¡¡Å´

¡¡¢¦£±£±Ç¯

¡¡£··î¡¡£¹Æü¡¡£´¡»£°¥í¥Ã¥Æ

¡¡¡¡¡¡£±£°Æü¡¡£´¡»£°¥í¥Ã¥Æ

¡¡¡¡¡¡£±£²Æü¡¡£¶¡»£°³Ú¡¡Å·

¡¡¢¦£²£°Ç¯

£±£°·î£±£±Æü¡¡£³¡»£°¥í¥Ã¥Æ

¡¡¡¡¡¡£±£³Æü¡¡£²¡»£°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹

¡¡¡¡¡¡£±£´Æü¡¡£´¡»£°¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹

¡¡¢¦£²£±Ç¯

¡¡£¸·î£±£³Æü¡¡£³¡»£°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à

¡¡¡¡¡¡£±£´Æü¡¡£²¡»£°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à

¡¡¡¡¡¡£±£µÆü¡¡£°¢¤£°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à

¡¡¡¡¡¡£±£¸Æü¡¡£³¡»£°¡¡³Ú¡¡Å·

¡¡£¶ÅÙ¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢Àï£³ÀïÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾µåÃÄ¤â´Þ¤á¤ë¤ÈºÇ¶á¤Ç¤Ï£²£´Ç¯£´·î£µ¡¢£¶¡¢£·Æü¤ËÃæÆü¤¬¹­Åç¤ËÅ¨ÃÏ¤Î¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£±¡½£°¡¢£´¡½£°¡¢£±¡½£°¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Ï£³ÀïÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Ê¤¬¤é¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡££·Æü¤â´°Éõ¾¡Íø¤ÇµåÃÄ½é¤Îµ­Ï¿Ã£À®¤Ê¤ë¤«¡£

¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ë

¡¡¡ùµð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡¡ù¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹­Åç¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡á»³Ìî¡¢¹­Åç¡áÂçÀ¥ÎÉ

¡¡¡ùÃæÆü¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ËÃæÆü¡áÂçÌî¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÂç´Ó

¡¡¡ù¥í¥Ã¥Æ¡½³ÚÅ·¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡á¥µ¥â¥ó¥º¡¢³ÚÅ·¡áÆ£°æ

¡¡¡ù¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡áµÜ¾ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡á»³ºê

¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç