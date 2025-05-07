¥Û¥é¥óÀé½©¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ò²ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê36¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Û¥é¥óÀé½©¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¡¢¿¹À±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿¹À±¡Ê33¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£J-WAVE¤ÎÈÖÁÈ¡ØJ-WAVE SPECIAL Ameri THE BEGINNING OF US¡Ù¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Û¥é¥ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼¡×¡ÖÀé½©¤µ¤óÈþ¤·¤¤¾Ð´é¥Ü¥Ç¥£¥Ý¡¼¥ºÌ¥ÎÏÅª¤ä¤ï¤¡¡Á¥Ä¡Á¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆåºÎï²á¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Û¥é¥óÀé½©¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¡¢¿¹À±¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿Í¡£¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¿¹À±¡Ê33¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£J-WAVE¤ÎÈÖÁÈ¡ØJ-WAVE SPECIAL Ameri THE BEGINNING OF US¡Ù¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Û¥é¥ó¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤¤Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¼¡×¡ÖÀé½©¤µ¤óÈþ¤·¤¤¾Ð´é¥Ü¥Ç¥£¥Ý¡¼¥ºÌ¥ÎÏÅª¤ä¤ï¤¡¡Á¥Ä¡Á¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Á´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆåºÎï²á¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£