Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¡È¶¯Îõ¤Ê¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¡É¤Ëíä°×¡£ÌÂÏÇ¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â¡Ö¡ÈÙæ¤á¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡É¤«¤é¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¸½¼Â
¡¡°ÜÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅÅ¼Ö¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ïº®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¾ù¤ê¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¡¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¡È¶¯Îõ¤Ê¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¡É
¡¡ÉÙÅÄ¸×ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¤â¤Ï¤äÊªÂÎ¤È¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼ÖÆâ¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤Î±¦ÎÙ¤«¤é¡È¶¯Îõ¤Ê¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¡É¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢»×¤ï¤º´é¤ò¤½¤à¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÆ°¤¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÌÜÀþ¤À¤±¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¡È°°Õ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÉ¬»à¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼þ°Ï¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÉª¤¬ÏÆÊ¢¤Ë¤°¤¤¤°¤¤¤È¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¡ÈÙæ¤á¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡É¤«¤é¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÈÙæ¤á¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤È¤Õ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ»ëÀþ¤òÈ¿¤é¤µ¤ì¡¢¡È¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÂÖÅÙ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡±Ø¤ËÃå¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Ö³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¶õµ¤¤¬¡¢°ÛÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿Æ÷¤¤¤È¡¢Éª¤Î´¶¿¨¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉÙÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å»þ¤ËÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡È¥é¥Ã¥¡¼¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÏÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ø¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤âÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¹¥¹¾¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö±«¤À¤·ºÂÀÊ¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥é¥Ã¥¡¼¡É¤È»×¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÂÀÊ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¤·¤ê¤¬Ç¨¤ì¤Æ¡ÈÎä¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î»±¤äÉþ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Èá·à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ºÂÀÊ¤Î¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èá¤·¤¤¤·²ù¤·¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡±«¤ÎÆü¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¯¤Þ¤ÇÄü¤á¡¢ºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¼¡¤ËºÂ¤Ã¤¿¤éÈá·à¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤ÆÂ¿¾¯¤Ï¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤â½ù¡¹¤Ë´¥¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁö¤ëÀª¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤Ï¡¢»Å»öÃå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤¿Éþ¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç¶´¤ß¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÍâÆü¤â»Å»ö¤ÇÃå¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢±«¤ÎÆü¤ËÅÅ¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¼ê¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âÇ¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÂ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Âç¤¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¼«Ê¬¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
¢¡¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¡È¶¯Îõ¤Ê¹á¿å¤ÎÆ÷¤¤¡É
¡¡ÉÙÅÄ¸×ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÄ«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È¤â¤Ï¤äÊªÂÎ¤È¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢»×¤ï¤º´é¤ò¤½¤à¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÆ°¤¤Ê¤ó¤Æ¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÌÜÀþ¤À¤±¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¡È°°Õ¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÉ¬»à¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼þ°Ï¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÎÉª¤¬ÏÆÊ¢¤Ë¤°¤¤¤°¤¤¤È¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¡ÈÙæ¤á¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡É¤«¤é¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤â¤Ï¤ä¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤É¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÈÙæ¤á¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¸¶ç¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÉÙÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁê¼ê¤È¤Õ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌµÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ»ëÀþ¤òÈ¿¤é¤µ¤ì¡¢¡È¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÉÂÖÅÙ¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡±Ø¤ËÃå¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Ö³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¶õµ¤¤¬¡¢°ÛÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿Æ÷¤¤¤È¡¢Éª¤Î´¶¿¨¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉÙÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö·ë¶É¡¢¤Ê¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å»þ¤ËÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡È¥é¥Ã¥¡¼¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÏÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ø¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤âÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¹¥¹¾¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö±«¤À¤·ºÂÀÊ¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¥é¥Ã¥¡¼¡É¤È»×¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÂÀÊ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¤·¤ê¤¬Ç¨¤ì¤Æ¡ÈÎä¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î»±¤äÉþ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Èá·à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ºÂÀÊ¤Î¶á¤¯¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èá¤·¤¤¤·²ù¤·¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡±«¤ÎÆü¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¯¤Þ¤ÇÄü¤á¡¢ºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤»Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¼¡¤ËºÂ¤Ã¤¿¤éÈá·à¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤ÆÂ¿¾¯¤Ï¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÂÀÊ¤â½ù¡¹¤Ë´¥¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁö¤ëÀª¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤Ï¡¢»Å»öÃå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ç¨¤ì¤¿Éþ¤ò¥¿¥ª¥ë¤Ç¶´¤ß¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÍâÆü¤â»Å»ö¤ÇÃå¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢±«¤ÎÆü¤ËÅÅ¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¼ê¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âÇ¨¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇºÂ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬Âç¤¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¼«Ê¬¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£