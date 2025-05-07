¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÍÑ¿åÏ©¤Ç1ºÐÃË»ù¤¬»àË´¡ÄËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë1¿Í¤ÇÊâ¤¯ÍÍ»Ò¡¡¿©»ö¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±Ãæ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ã°ÇÈ»Ô
¡¡6ÆüÌë¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÍÑ¿åÏ©¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë1¿Í¤ÇÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃËÈø¸Å²ì¸í¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢Ã°ÇÈ»ÔÉ¹¾åÄ®¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²È¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÌÊó¤«¤éÌó30Ê¬¸å¤Ë¼«Âð¶á¤¯¤Î¿å¿¼Ìó40¥»¥ó¥Á¡Á60¥»¥ó¥Á¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ç¡¢ÃæÌîÎ´³®¤Á¤ã¤ó¡Ê1ºÐ9¤«·î¡Ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÈÂ²¤é¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¸å¤ËÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤¿Î´³®¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Î´³®¤Á¤ã¤ó¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤ÏÌµ¤¯¡¢¤Þ¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÎ´³®¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¸í¤Ã¤ÆÍÑ¿åÏ©¤ËÍî¤Á¤¿²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£